No vendrá Diego Vásquez y la afición escarlata reacciona

Los seguidores del "mimado de la afición" hicieron sentir su frustración a través de las redes sociales.

La afición de los Rojos del Municipal se ha volcado a las redes sociales para pronunciarse tras el bochorno de la no venida del argentino Diego Vásquez, quien ya hasta tenía fecha de presentación oficial.

Sin embargo, y desde su propio anuncio como el nuevo timonel escarlata, desde Honduras varios periodistas deportivos advertían que era muy probable que Vásquez no viajase al país debido a que estaba a punto de aceptar la dirigencia de la selección de ese país.

Uno de ellos fue Julio César Cruz, quien aseguró que el entrenador “no ha firmado contrato con Municipal, solo hay un acuerdo verbal entre él y la directiva del equipo chapín”.

Y esto se consumó el sábado, 18 de junio, poco después de las nueve de la noche cuando confirmó que el estratega había aceptado un nuevo contrato con el combinado catracho.

Diego Vázquez HA ACEPTADO un nuevo contrato con la Selección Nacional de Honduras y seguirá, al menos, hasta la Copa Oro 2023. El argentino nunca firmó contrato con Municipal, equipo que incluso anunció fecha de presentación. pic.twitter.com/Sh2WnPJJNq — Julio César Cruz (@crumar92) June 19, 2022

Afición se pronuncia

Por supuesto, las reacciones de la afición roja no se hicieron esperar, quienes reprocharon, no solo la no venida de Vásquez, sino directamente a los directivos de no concretar su contratación.

Varios comentarios pasaron de la frustración a la sorna y el desconsuelo, especialmente porque el camino de Municipal desde el título obtenido en diciembre de 2019.

Y varios de ellos se acuñaron con la frase “Municipal no es juguete de nadie”, malograda frase que fue colocada al final del comunicado oficial de ediles.

Algunas opiniones:

“Tampoco se acabo el mundo si este señor Vásquez no viene a Municipal, cuando se acabe la ilusión en Honduras, ojalá ningún club guatemalteco se interese por él.”

“Mientras no haya algo firmado el puede hacer cualquier cosa el error es de ustedes por anunciarlo sin estar oficialmente contratado.”

“Seguro algo mejor y más serio debe venir a este equipo. Hay personajes que no están hechos para asumir una responsabilidad tan grande.”

“Que vergüenza. Sin palabras el papelón de Municipal en la liga. Actuamos al nivel de un equipo chico. Si esto no es una muestra de que los actuales directivos deben de dar un paso al costado ya no sé que otro mensaje esperan. Agradecido eternamente por el legado exitoso (+).”

“No haber podido convencer a Roberto Hernández cuando quedó libre demuestra que perdieron el respeto en Guatemala.”

