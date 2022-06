Comunicaciones y Municipal ya conocen las fecha de los Clásicos en el Apertura 2022

Durante la Asamblea General Extraordinaria de la Liga Nacional se dio a conocer las fechas de los Clásicos entre rojos y cremas para el nuevo torneo.

Durante la Asamblea General Extraordinaria de la Liga Nacional celebrada este viernes, la Liga Nacional dio a conocer cuáles serán las fechas en las que se disputarán las jornadas del Torneo Apertura 2022, entre el sorteo de enfrentamientos, se dio a conocer las fechas en las que Comunicaciones y Municipal jugarán los clásico 323 y 324.

#Apertura2022 | Estos serán los partidos para la primera jornada del Torneo Apertura 2022 🏆

➡️Xinabajul vs. Comunicaciones

➡️Xelajú vs. Iztapa

➡️Mixco vs. Antigua

➡️Guastatoya vs. Malacateco

➡️Municipal vs. Cobán Imperial

➡️Santa Lucía vs. Achuapa pic.twitter.com/Xb3uf37Xdz

— Publisports (@Deportes_PN) June 17, 2022