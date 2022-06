Luis Grijalva tiene destacada participación en los Oslo Bislett Games en Noruega

Los Oslo Bislett Games en Noruega, pertenecen a la Diamond League de World Athletics, finalizó en la posición 11 logrando su mejor tiempo en la temporada con 13:18.13.

El corredor guatemalteco, Luis Grijalva, sigue haciendo historia en el atletismo nacional y este jueves formó parte de una de las competencias más importantes en el mundo del atletismo, en los Oslo Bislett Games en Noruega, competencia que pertenece a la Diamond League de World Athletics.

Luis Grijalva compitió en la prueba de los 5 mil metros planos, codeándose con los mejores atletas de la categoría, su actuación no pasó desapercibida, pues finalizó en la posición 11 de tan prestigiosa competencia, demostrando una vez más que aspira a ser uno de los mejores atletas de su categoría.

El guatemalteco Grijalva fue uno de los 17 competidores que tomó la prueba de los 5 mil metros, que se llevó a cabo este jueves a las 12:49 horas, de Guatemala.

Grijalva, finalizó en la undécima posición en los 5 mil metros planos y logró su mejor tiempo de la temporada con 13:18.13.

El ganador de la competencia fue el etíope Telahum Bekele, quien hizo un tiempo de 13:03.51.

Telahun Haile #Bekele pulls away from Samuel #Tefera on the home straight to win a thrilling battle in the men's 5000m. #OsloDL#DiamondLeague

— Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 16, 2022