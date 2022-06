“Llego al equipo más grande de Guatemala”, afirma Erik González

El nuevo refuerzo de Comunicaciones se mostró ilusionado por vincularse al club blanco, y señaló que usará el dorsal de un histórico futbolista crema al que admira desde pequeño.

A principios de esta semana, Comunicaciones anunció el fichaje de Erik González, exfutbolista del Deportivo Marquense, el jugador oriundo de la cabecera departamental de San Marcos se puede desempeñar como lateral izquierdo, así como de interior por la misma banda.

González fue pieza fundamental en Marquense para lograr el título Apertura 2021 de la Primera División y quedarse a un paso del ascenso a Liga Nacional, es por eso que se dio la oportunidad de vincularse con los albos por los próximos dos años.

Comunicaciones FC da la bienvenida al jugador Erik González, quien formará parte de nuestro club a partir de la temporada 2022/2023, le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional. 👻#VamosCremas pic.twitter.com/FYZgwvC57p — Comunicaciones FC (@CremasOficial) June 13, 2022

Erik González ilusionado por esta nueva etapa con Comunicaciones

El futbolista guatemalteco Erik González dialogó en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas y expresó su felicidad por vincularse al club blanco.

“Todo pasó muy rápido, no he terminado de asimilar las cosas, más que todo por perder el partido de ascenso, era un partido importante para el pueblo de Marquense, pero se fueron dando las cosas, contento de llegar a Comunicaciones, es un sueño hecho realidad, quiero seguir aprendiendo que es lo importante como persona”, expresó.

Les compartimos la ficha técnica sobre la carrera de Erik González #VamosCremas pic.twitter.com/I5ctgMRXUk — Comunicaciones FC (@CremasOficial) June 13, 2022

¿Soñabas con jugar en Comunicaciones?

Uno de niño tiene ese sueño, porque los ve en la televisión, pero nunca me imaginé llegar hasta este punto, primero con Marquense, nunca pensé llegar tan rápido al equipo mayor, nunca pensé llegar a Comunicaciones, recuerdo que veía los clásicos, veía jugar a los cremas, con Fonseca y Montepeque y también con Jean Jonathan Márquez, es un sueño hecho realidad, espero lograr cosas importantes con Comunicaciones.

¿Fue difícil la decisión?

Lo importante es mantenerse, no tanto llegar, la decisión no fue difícil, llego al equipo más grande de Guatemala, sé que los puestos son peleados, es un nuevo inicio, pero tengo claro que es una oportunidad que no llegan siempre, voy a tener que esforzarme y ayudar al equipo y aportar mi granito de arena. Siempre me gustó más Comunicaciones, entre rojos y cremas siempre miraba más a los cremas.

¿Cómo reaccionó la familia?

Yo quería darle la sorpresa a mi familia, pero cuando empezaron a llegar los rumores se lo dije a mi mamá y a mis hermanos, es un gran paso en mi carrera, ellos se sintieron alegres, como familia sufrimos la pérdida de mi padre, fue un momento complicado para nosotros, pero este es un momento de felicidad para nosotros, siempre platicaba con mi papá sobre eso y ahora es una bonita realidad.

¿Qué dorsal usarás en los cremas?

Llevaré el número 12, justamente el de Jean Márquez, tengo mucha admiración por él, tenía mucha ilusión, he hablado con él y es algo que me emociona mucho, ya que está disponible pues será el número que usaré.

