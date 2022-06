VIDEO. Lo que dijeron los jugadores de Guatemala tras las 4 fechas de Liga de Naciones

"De visita no nos fue bien, ante Guayana fuimos de favoritos y esto a veces a los futbolistas nos engaña", dice Saravia.

Guatemala no volverá a tener acción en Liga de Naciones hasta 2023 luego de su victoria 2-0 sobre República Dominicana, con este partido se despiden los nacionales del fútbol de selecciones en la temporada 2021/22 y algunos protagonistas del partido dejaron sus opiniones tras haber disputado sus primeros 4 partidos de Liga de Naciones de Concacaf.

Este triunfo le permitió a Guatemala escalar al segundo puesto y sacar distancia a República Dominicana, quien era el segundo puesto hasta antes de la fecha 4, ahora los nacionales buscarán seguir en la senda del triunfo y poder quitarle el primer puesto a Guayana Francesa por un tropiezo de los sudamericanos o en el duelo directo, el grupo se definirá en marzo de 2023.

Las voces de los protagonistas

Rodrigo Saravia

“Lastimosa fuimos por los tres puntos ante Guayana Francesa y Dominicana y no se nos dieron, pero este resultado nos mantiene luchando por el objetivo”.

“De visita no nos fue bien, ante Guayana fuimos de favoritos y esto a veces a los futbolistas nos engaña, en el primer tiempo nos sorprendieron porque no sabíamos como jugaban y en el segundo tiempo ya no pudimos revertir la situación”.

“Chucho” López

“Le quería regalar un gol a la afición de mi parte para regresarles un poco de todo el apoyo que me han dado, no se pudo, desperdicié tres oportunidades y nada hay que seguir adelante. Me cegué un poco por querer marcar y si levanto la mirada la pude pasar a mi compañero”.

Rubio Rubín

“Así el el futbol, a veces no ayuda la cancha, necesitas ser conforme con eso, yo sigo con lo mío, marcar goles, he podido marcar más, pero lo importante es que el equipo ganó”.

#VamosGuate | Rubio Rubín da sus impresionas luego de haber anotado un doblete. "Estoy aquí para servir", dijo el atacante

“Lo más importante es que el equipo ganó, hoy gracias a Dios marqué y es lo importante para mí, sabemos que la cancha es pesada para los visitantes, creo que cuando cambiamos el ritmo tuvimos más efectividad”.

“Feliz de anotar y celebrarlo con la afición, siento el cariño, estos goles son para mi papá que tuvo una operación de corazón, me duele mucho no estar con él, pero sé que el está feliz que yo estoy aquí”.

