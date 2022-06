El Manchester City presenta de Manera oficial a Erling Haaland

"Yo nací en Inglaterra y he sido fan del Manchester City toda mi vida", expresó Haaland en su primera entrevista como jugador de los "citizens".

Erling Haaland ha sido presentado de manera oficial como jugador del Manchester City este lunes, el delantero noruego, quien ya había estado vinculado al club “citizen” por un principio de acuerdo desde mayo, ya ha firmado y oficialmente portará el color celeste del equipo.

#MercadoDeFichajes | ¡Haaland ya luce los colores del City! 🔵🤖 El delantero noruego fue presentado de manera oficial por el conjunto inglés y estará ligado al club hasta 2027✍️ Más detalles: https://t.co/5XDM5aSZV0 pic.twitter.com/t2e97D43mk — Publisports (@Deportes_PN) June 13, 2022

El noruego de 21 años es ahora jugador de un club al que simpatizaba desde pequeño, ya que, su padre jugó en el equipo celeste de Manchester durante los primeros años del siglo, por lo que, en reiteradas ocasiones se han visto fotos del delantero portando la camisa del club en su infancia.

“Un goleador nato”, así describe el Manchester City en su web a Erling Haaland, quien llega al cuadro inglés con 135 goles en 183 partidos como profesional a nivel de clubes. Además ha marcado 21 goles en 20 encuentros con la selección mayor noruega.

Los “ciudadanos” se convierten en el cuarto club de su carrera luego de su paso por el Molde FK, Red Bull Salzburg y Borussia Dortmund.

Las primeras palabras de Haaland como jugador del City

El Manchester City ha publicado en su web y redes sociales la primera entrevista del delantero vistiendo sus colores, ahí se ha visto la ambición que tiene con el club y explicó más sobre su llegada pese a que diversos clubes también estuvieran interesados en el jugador.

🎥 FIRST CITY INTERVIEW 🎥 Watch @ErlingHaaland’s first City interview in full! 👇 pic.twitter.com/OAkf96Ltb5 — Manchester City (@ManCity) June 13, 2022

“En mi llegada al club, primero que nada me influyó un poco mi padre, segundo, yo nací en Inglaterra y he sido fan del Manchester City toda mi vida y sé mucho del club. Me siento un poco como en casa y también creo que puedo seguirme desarrollando y mejorando más mi juego en el City”, inició.

“Me gusta el estilo de juego del club, la manera en la que ataca y creo que haremos un buen equipo”, añadió.

Haaland sobre Pep Guardiola

“Yo creo que puedo mejorar bastante siendo entrenado por Pep Guardiola, creo que puedo hacerlo muy bien y espero hacer muchos goles. He hablado con él un poco y ambos nos enfocamos en trabajar juntos y ver el futuro”, expresó.

La mira puesta en la Champions League

Sin decir su deseo por conseguir la ‘orejona’, Haaland dejó entrever el aprecio que tiene por la competición en la que suma 23 goles en 19 partidos. “Siempre me ha gustado la Champions League. Es un poco más especial para mis ojos”, comentó.

La reacción de Haaland en redes sociales

Luego de más de un mes que se anunciara el principio de acuerdo por su fichaje entre Dortmund y Manchester City, Haaland ya puede lucir los colores que ha heredado de su padre y en redes sociales su primera foto como jugador del City fue acompañada por el texto: “¡Se acabó la espera!”.

