Charles Leclerc se lleva la ‘pole position’ en el Gran Premio de Azerbaiyán

Leclerc estará acompañado en la primera línea de la parrilla de salida por el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), mientras que justo por detrás partirán el neerlandés Max Verstappen (3º), y el español Carlos Sainz Jr (4º).

Los entrenamientos previos habían demostrado que Leclerc y Pérez eran los principales candidatos para la pole position, ya que el monegasco fue el más veloz en el segundo ensayo del viernes y el mexicano lideró la primera práctica ayer y la tercera de este sábado.

A la hora de la clasificación, en la Q1 quien apareció en lo más alto fue Verstappen, aunque apenas por 11 milésimas sobre Pérez, quien a su vez quedaría al frente en la Q2, por 0s091 sobre Leclerc.

La fase final de la clasificación, la Q3, comenzó con Carlos Sainz siendo el primero en la pista entre los Ferrari y los Red Bull, y el español marcó una vuelta de 1m41s814 para aventajar por 47 milésimas a Leclerc.

Pérez, por su parte, tocó ligeramente el muro interno en la curva 1 al iniciar la vuelta pero de todos modos logró un registro de 1m41s940 para ubicarse tercero, a 0s126 de Sainz y 49 milésimas por delante de Verstappen, su compañero de equipo, quien debía conformarse con el cuarto lugar.

La segunda salida a pista vio a los Ferrari salir nuevamente por delante de los Red Bull a tres minutos del final, esta vez con Verstappen delante de Pérez en el orden debido a que los mecánicos debieron trabajar en el coche del mexicano un poco más de tiempo.

CHARLES: “It feels good. This one I did not expect – I thought Red Bull were stronger especially in Q1 and Q2, but in the last lap everything came together. I’m really excited for tomorrow. #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/reNlUCuuIG

— Formula 1 (@F1) June 11, 2022