Prensa internacional informa que el Real Madrid se queda con joven estrella de Francia

La prensa internacional asegura que Real Madrid y Mónaco han llegado a un acuerdo cercano a los 100 millones de euros por Tchouaméni.

Aurelién Tchouaméni, nueva joya en el medio campo de Francia, se convertirá en nuevo jugador del Real Madrid por una cifra cercana a los 100 millones de euros, los cuales estarían divididos en fichaje y bonos, según lo informó la prensa internacional este martes.

Tchouaméni se convertiría en el segundo fichaje del Real Madrid, en la temporada que defenderán el título de Champions League, tras la ya incorporación de Antonio Rüdiger. El francés reforzaría un medio campo que cuenta con Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Casemiro, Dani Ceballos y Luka Modrić, quien está por renovar.

Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, previo al anuncio del mediocampista galo, se hará pública la renovación de Luka Modrić, quien seguirá en el club al menos un año más.

Before announcing Tchouaméni, Real Madrid will confirm the new contract until June 2023 for Luka Modrić: it’s scheduled for tomorrow at Bernabéu, Florentino Perez will be there too. ⚪️🤝 #RealMadrid

New deal was signed after UCL Final. Negotiations were ‘more than fast’.#Modric pic.twitter.com/VakW6b3sbR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022