Ángel Di María comenta que no deseaba salir del PSG

"Me dolió un poco irme así", comentó Di María, quien no fue renovado y afirma haber comunicado al PSG su intención de continuar en Francia.

El argentino Ángel Di María realizó una entrevista para el medio argentino “TyC Sports”, en el cual, se abre y habla sobre su continuidad en el fútbol europeo y si intención de continuar en el PSG, aunque no fue renovado y el próximo 30 de junio termina contrato.

El futuro del “fideo” aún sigue en el aire, a partir del próximo 30 de junio será agente libre al finalizar su contrato con el PSG tras 7 años, su último partido con los parisinos se dio en la goleada 5-0 ante el Metz el pasado 21 de mayo.

Según las palabras del argentino, él no deseaba salir del cuadro parisino y aclaró que su idea sigue siendo mantenerse en Europa y que aún no es momento de regresar a Argentina.

“Por el momento no guardo nada en la cabeza, solo Argentina. Veremos luego qué pasará, lo importante es que mi familia se sienta bien, porque yo siempre he estado en clubes grandes y me han seguido a todos lados. Ahora, sin embargo, pienso en la selección, luego en las vacaciones y luego en mi futuro”, dijo el argentino sobre cuál puede ser su futuro.

“No quiero volver a Argentina ahora, quiero quedarme en Europa y luego jugar el Mundial”, añadió.

Entre los rumores del mercado de fichajes, en Europa colocan que Di María estaría muy cerca de firmar por la Juventus, según “Tuttosport”, el cuadro bianconeri esta en la recta final de su contratación, pero en las últimas horas surgió un rumor desde la prensa española en la que según “Mundo Deportivo” el FC Barcelona analiza su fichaje.

Di María se sincera sobre su salida del PSG

“Con mucho gusto me hubiera quedado en París, ya se lo había comunicado al club. Me dolió un poco irme así, sobre todo el último partido. Teníamos un equipo capaz de ganarlo todo y la afición esperaba más”, concluyó Di María.

