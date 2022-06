¡El Rey de París! Un imparable Rafael Nadal conquista su décimocuarto Roland Garros

El tenista español sigue ampliando su palmarés como profesional, Nadal conquistó su décimocuarto Roland Garros y llegó a 22 títulos Grand Slams, ampliando su ventaja sobre Federer y Djokovic.

Publicidad

El español Rafael Nadal demostró que es el rey indiscutible de la tierra batida ganando este domingo su 14º Roland Garros y aumentando su récord de victorias en torneos de Grand Slam a 22, dos más que Roger Federer y Novak Djokovic.

Sin la épica de los duelos contra sus dos mayores rivales en el circuito, Nadal superó en la final al noruego Casper Ruud en tres sets (6-3, 6-3, 6-0)

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

Nadal, el Rey de París

Tras su 14º título de Roland Garros conquistado este domingo, Rafael Nadal sigue demostrando a sus 36 años que sigue siendo el rey absoluto de la tierra batida, pero también ha sido capaz de tener éxito en todas las superficies gracias a su mental de acero y a su capacidad de resiliencia frente a las lesiones.

Lo demuestran sus 22 títulos de Grand Slam (récord), de los que 14 son en la tierra parisina (2005-2008, 2010-2014, 2017-2020 y 2022), pero también dos en la hierba de Wimbledon (2008 y 2020), dos en Australia (2009 y 2022, en duro) y cuatro US Open (2010, 2013, 2017 y 2019).

Sus dos últimos títulos en 2022, en Australia y París, le han permitido ponerse líder en solitario en la carrera por ver qué tenista gana más títulos ‘grandes’ en toda la historia, superando a sus dos grandes rivales de generación, Roger Federer y Novak Djokovic, ambos con 20 Grand Slam.

El inesperado título en Melbourne en febrero le convirtió además en el segundo jugador, junto a Djokovic, de la era Open (desde 1968) en ganar al menos dos veces cada uno de los cuatro torneos del Grand Slam.

Y el 14º título en París es algo que seguramente no volverá a repetirse jamás. Valga como dato que de los 10 jugadores que más semanas han estado en el N.1 de la ATP, todos leyendas de este deporte (Federer, Djokovic, Lendl, McEnroe, Connors, Borg, Agassi, Sampras y Hewitt) suman entre todos ¡Trece títulos!

Pero los números de Nadal en París, sobre la superficie más exigente para los tenistas, le han convertido ya en inmortal en Roland Garros: 112 victorias en 115 partidos disputados y 14 títulos. Y en arcilla suma con el de este domingo 474 victorias en 519 partidos, ¡más del 91%! Además de otros dos récords en arcilla: el de más título logrados (63) y la mayor racha de triunfos consecutivos con 81 entre abril de 2005 y mayo de 2007.

Y fuera de la arcilla y de los Grand Slam, la carrera de Nadal es también muy exitosa: 91 torneos ATP, N.1 mundial durante 209 semanas (el sexto en la clasificación histórica), cinco Copas Davis, doble campeón olímpico (en individuales y en dobles)…

*Con información de AFP

(Visited 4 times, 4 visits today)

Publicidad