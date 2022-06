UEFA emite comunicado por incidentes en la final de la Champions League

El ente anunció la creación de una "Revisión Independiente" dirigida por el Dr. Tiago Brandão Rodrigues, que tiene como fin, investigar los hechos que se dieron en la final Saint-Denis.

La UEFA se disculpó con todos los espectadores que fueron víctimas de robos y agresiones en la final de la UEFA Champions League en el Stade de France el 28 de mayo de 2022 en París, “en una noche que debería haber sido una celebración”, indican en un comunicado.

Con ese fin, inmediatamente después de los eventos, la UEFA encargó una Revisión Independiente para identificar las deficiencias y responsabilidades de todas las entidades involucradas en la organización de la final, y hoy ha publicado los Términos de Referencia para esta revisión.

UEFA wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the UEFA Champions League final last week.

An independent review will seek to establish a full picture of what occurred.

— UEFA (@UEFA) June 3, 2022