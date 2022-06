UEFA y CONMEBOL anuncian nuevas “Finalissimas” en distintas categorías

A través de un comunicado, tanto UEFA como CONMEBOL anunciaron Finalissimas, en el fútbol juvenil, femenino y futsal.

La UEFA y la Conmebol han programado dos nuevas confrontaciones y un mini-torneo tras la “Finalissima” Argentina-Italia (3-0), el miércoles en Londres, anunció la instancia europea el jueves.

Como continuación de la aproximación iniciada el año pasado, cuando las dos confederaciones batallaban de forma conjunta frente al proyecto del Mundial bienal de la FIFA, abandonado después, estas nuevas confrontaciones transatlánticas afectan a equipos juveniles, al fútbol femenino y al fútbol sala.

Los vencedores de la Copa Libertadores Sub-20, los uruguayos del Peñarol, se enfrentarán el 21 de agosto próximo en el estadio Centenario de Montevideo al equipo Sub-19 del Benfica, ganador de la última Youth League de la UEFA.

En mujeres, las futuras ganadoras de la Eurocopa-2022 en Inglaterra (6-31 de julio) se enfrentarán en Europa a las de la Copa América femenina de Colombia (8-30 de julio), aunque la fecha y el lugar de esta segunda “Finalissima” no han sido decididos todavía.

Por último, los ganadores y los terceros de la Eurocopa-2022 de fútbol sala, Portugal y España, se medirán del 16 al 18 de septiembre, en un mini-torneo, en el Movistar Arena de Buenos Aires, a Argentina y Paraguay, primero y segundo de la Copa América.

