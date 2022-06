Antonio Rüdiger es nuevo jugador del Real Madrid

El central alemán llega al equipo blanco libre, ya que finaliza contrato con el Chelsea, en el que ha jugado las cinco últimas campañas, a finales de junio.

El Real Madrid anunció este jueves el fichaje del defensa internacional alemán Antonio Rüdiger, que llega libre procedente del Chelsea, hasta junio de 2026.

“El Real Madrid C. F. ha llegado a un acuerdo con el jugador Antonio Rüdiger, que queda vinculado al club durante las próximas cuatro temporadas”, informó el equipo blanco en un comunicado.

El equipo merengue tiene previsto presentar a su nuevo fichaje el 20 de junio en su ciudad deportiva, tras el fin de la actual ventana internacional.

El central alemán llega al equipo blanco libre, ya que finaliza contrato con el Chelsea, en el que ha jugado las cinco últimas campañas, a finales de junio.

Según la prensa española, el defensa alemán ha rechazado las sucesivas ofertas de renovación del equipo inglés así como varias de clubes europeos para recalar en el Real Madrid, donde era un jugador de interés para el técnico Carlos Ancelotti.

El Real Madrid no ha publicado las cifras del traspaso, pero siempre de acuerdo con los diarios españoles, el jugador percibirá 9 millones de euros netos por temporada (9,6 millones de dólares), con una prima de fichaje de 8 millones de euros (8,5 millones de dólares) y otros 15 millones (16 millones de dólares) en comisiones.

“Muy poderoso físicamente (1,90 m), Rüdiger es un futbolista con experiencia en las Ligas inglesa, alemana e italiana”, recuerda el Real Madrid.

Nacido en Berlín, Rüdiger, de 29 años, formado en el Dortmund, debutó en la Bundesliga con el Stuttgart, antes de fichar por la Roma en 2015, donde explotó a lo largo de dos temporadas.

I'm proud to announce that I'll be joining @RealMadrid 🙏🏾💪🏾🙌🏾 I'm super excited for all the challenges ahead and can't wait to play my first games for this huge club. #HalaMadrid #AlwasyBelieve #Hustle pic.twitter.com/zol5Z0NJbe

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) June 2, 2022