La emotiva despedida de Gareth Bale con el Real Madrid

A través de una carta, el galés puso punto y final a su etapa con los merengues tras 9 años, conquistó todos los títulos posibles, donde destacan 5 Champions League.

El extremo galés Gareth Bale se despidió este miércoles del Real Madrid con una carta en sus redes sociales afirmando haber podido cumplir su “sueño” de jugar en el equipo blanco y “ser parte de la historia de este club”.

Bale, de 32 años, finaliza contrato con el Real Madrid al que llegó en 2013 por 100 millones de euros (107 millones de dólares).

“Llegué hace 9 años como un joven que quería hacer realidad mi sueño de jugar en el Real Madrid”, escribió Bale en su carta.

“Vestir la gloriosa equipación blanca, llevar el escudo en el pecho, jugar en el Santiago Bernabéu, ganar títulos y ser parte de lo que es tan famoso y alcanzable por tan solo unos pocos, ganar la Champions League”, añadió.

“Ahora puedo mirar hacia atrás, reflexionar y decir con honestidad, que este sueño se hizo realidad y mucho, mucho más”, aseguró el extremo galés, que ha cosechado un imponente palmarés en el club merengue.

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD

— Gareth Bale (@GarethBale11) June 1, 2022