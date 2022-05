VIDEO. Con el “Moyo” ni los lesionados se quedan sin celebrar

Al finalizar el encuentro que proclamó campeón de Liga Nacional a Comunicaciones, José Contreras dejó una imagen curiosa al cargar en su espalda al lesionado Jorge Aparicio.

Publicidad

Comunicaciones vivió una alegría en la gramilla del estadio Nacional el pasado domingo al coronarse, tras 7 años de sequía, como campeones de Liga, los jugadores fueron los primeros demostrar su emoción y entre el festejo llamó la atención el gesto de José Manuel Contreras hacia el lesionado Jorge Aparicio.

Con el silbatazo final, todos los jugadores corrieron hacia el terreno de juego para formar una “piña”, Jorge Aparicio, quien fue baja en el encuentro por un esguince de tobillo, parecía se quedaría fuera del festejo al estar en muletas, pero el capitán crema José Manuel Contreras no se lo permitió.

El “Moyo”, consiente de la condición de su compañero, se acercó al límite del terreno de juego y en su espalda cargó a Aparicio para unirlo a la alegría crema en la grama del Doroteo Guamuch Flores. Así como se puede observar a continuación:

Willy Olivera y sus jugadores celebraron con todo tras el pitido final. Siete años pasaron para que los @CremasOficial celebraran de nuevo en la Liga Nacional ➡️ https://t.co/Eu4iv21Md1 pic.twitter.com/4aN8GaWaep — Reina Damián S. 😻⚽️ (@ReinaDamian) May 30, 2022

Jorge Aparicio, quien estuvo con los cremas en el título de hace 7 años, no se perdió el festejo y al igual que sus compañeros, celebró por todo lo alto haber conseguido el título 31 de Liga Nacional de Comunicacinoes.

Las palabras de Jorge Aparicio al finalizar el encuentro

“Ganando títulos es como uno se tiene que ganar a la afición, también es importante ser un buen compañero y buena persona. La 31 me tiene muy emocionado, no hay palabras para describirlo, luego de 3 finales hasta ahorita se nos da”, dijo Aparicio, quien no pudo estar en la final por un esguince de tobillo.

“Definitivamente este es un equipo que persevera y nunca bajó los brazos, el club hace cosas extraordinarias por sus jugadores y por mucho es el mejor de Guatemala, muestra de ello es que son ahora campeones”, concluyó Jorge Aparicio en declaraciones a pie de cancha dadas a la televisión abierta guatemalteca “Canal 11”.

(Visited 23 times, 23 visits today)

Publicidad