Carlo Ancelotti se convierte en el técnico con más títulos de Champions League

Ancelotti culminó en París de la mejor manera la primera campaña de su segundo paso por el banquillo merengue, levantando la decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid.

Llegado al Real Madrid a principios de temporada, el técnico Carlo Ancelotti, encarnación de la gestión tranquila, se convirtió el sábado en el primer entrenador en alzar cuatro Champions para redondear una exitosa carrera.

Ancelotti culminó en París de la mejor manera la primera campaña de su segundo paso por el banquillo merengue, levantando la 14ª Copa de Europa del Real Madrid, apenas unas semanas después de ganar el campeonato español.

Tras un pequeño paso por Everton, ‘Il Mister’ italiano, de 62 años, volvió hace diez meses al Real Madrid, al que había entrenado ya entre 2013 y 2015, dispuesto devolverlo al primer plano tras un año en blanco y continuar aumentando su palmarés.

Ganador de las ligas italiana (2003-2004), inglesa (2009-2010), francesa (2012-2013) y alemana (2016-2017), ‘Carletto’ añadió este año LaLiga, el único gran campeonato europeo que le faltaba y así ser el único técnico en ganar las cinco grandes.

La foto del nativo de Reggiolo (norte de Italia) con gafas de sol y puro entre sus jugadores se viralizó en internet, tras ganar el título liguero.

“Los jugadores son mis amigos”, afirmó el técnico, que apenas un mes más tarde ha vuelto a hacer historia al unir a las Champions ganadas con el Milan (2003, 2007) y con el Real Madrid (2014), un nuevo título continental.

El técnico italiano, que también sabe lo que es ganar la Champions como jugador (1989, 1990) superó a los otros dos entrenadores que tenían tres Copas de Europa en su palmarés, el francés Zinedine Zidane y el inglés Bob Paisley.

Ancelotti amplió así una colección de títulos acumulados en una larga carrera, que le devolvió a Madrid tras un fracaso -relativo- en el Bayern de Múnich, donde ganó la Bundesliga en 2017, y su paso por Nápoles y Everton.

Maldini, excapitán del AC Milan, lo ha descrito a menudo como “oso tranquilote”.

Esta calma y su gran experiencia le han valido a Ancelotti, apoyado por su hijo y segundo Davide, el apoyo de los pesos pesados del Real Madrid.

Carlo Ancelotti becomes the first manager to ever win FOUR Champions League trophies 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/aHXhCMdOf3

— ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2022