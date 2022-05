¿Quién será el nuevo rey de Europa? Liverpool y Real Madrid se juegan la ‘Orejona

Real Madrid y Liverpool se volverán a ver las caras en una final de Champions, en las dos finales previas entre estos clubes ambos han ganado en una ocasión, ¿quién se llevará la tercera final?

Este sábado se jugará la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Liverpool a las 13:00 horas de Guatemala. Este partido se ha convertido en una rivalidad creciente y llega al Stade de France sin un claro equipo favorito.

En esta partido se enfrentan el equipo que tiene más títulos, el cuadro español, con trece, y el tercero en el palmarés, el conjunto inglés, con seis.

🏆 Who won the European Cup the year you were born?#UCLfinal pic.twitter.com/ZuZZawsufb

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 26, 2022