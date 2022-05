Liverpool incluye a Thiago y Fabinho en la convocatoria a pesar de ser duda para la final

Los dos mediocampistas forman parte del grupo que viajará a París para disputar el sábado la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El Liverpool anunció el viernes que los centrocampistas Fabinho y Thiago Alcántara forman parte del grupo que viajará a París para disputar el sábado la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

“El dúo está entre los jugadores que viajarán a París para el partido en el Stade de France el sábado, después de la preocupación ligada a sus lesiones”, escribió el club inglés en su web.

Thiago and Fabinho will be included in our travelling squad for the #UCLfinal against Real Madrid. — Liverpool FC (@LFC) May 27, 2022

Fabinho y Thiago llegan entre algodones

Fabinho se lesionó el 10 de mayo contra el Aston Villa (2-1), siendo sustituido a la media hora de partido, tocado en los isquiotibiales.

Thiago Alcántara fue sustituido en el descanso contra el pasado domingo contra el Wolverhampton (3-1), después de una alerta muscular.

El brasileño y el español son miembros imprescindibles del sistema de juego de los ‘Reds‘, que disputarán su tercera final de Champions League en 5 años contra el Real Madrid, que los derrotó en 2018 (3-1).

🚨⚽️ ÚLTIMA HORA | Thiago Alcántara y Fabinho entran en la convocatoria del Liverpool para la final 🤕 Ambos son duda por lesión 🇪🇸👉 Thiago ya entrenó tras su lesión ante el Wolverhampton este pasado domingo 🇧🇷👉 Fabinho no ha jugado desde el 10 de mayo#DeParísACibeles pic.twitter.com/lyaIYbr200 — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 27, 2022

La final de la Champions

El Real Madrid y el Liverpool, rivales el sábado en París en la final de la Liga de Campeones, acumulan entre los dos diecinueve títulos en esa competición, con trece para los españoles y seis para el equipo inglés.

En el palmarés histórico, el Real Madrid es líder destacado con esas 13 coronas, seis de ventaja sobre el segundo el AC Milan, que lleva siete.

El Liverpool aparece en el tercer escalón del palmarés, igualado a seis con el Bayern de Múnich, y podría alcanzar al Milan si levanta la ‘Orejona’ en el Stade de France.

🏆 Who won the European Cup the year you were born?#UCLfinal pic.twitter.com/ZuZZawsufb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 26, 2022

Será la tercera final de la Copa de Europa/Liga de Campeones entre Real Madrid y Liverpool.

En la primera se enfrentaron en 1981 en París, con victoria inglesa por 1-0, y la segunda fue en Kiev en 2018, con éxito de los españoles por 3-1.

From the streets of Paris to the Stade de France ✈️ The stage is set.@adidasfootball x #UCLfinal pic.twitter.com/rrNZuT59JZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 27, 2022

