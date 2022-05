Kylian Mbappé: “Hace un año no pensaba estar aquí (PSG)”

Mbappé brindó una conferencia de prensa tras su renovación con el PSG, expresó la razón por la que se queda en Francia y volvió a agradecer al Real Madrid por el interés de ficharle.

A través de una conferencia de prensa, Kylian Mbappé y Nasser Al-Khelaïfi (presidente del PSG) hablaron este lunes sobre la renovación del jugador francés hasta 2025 con el cuadro de París.

La novela sobre el futuro de Mbappé terminó el pasado sábado en la previa del último duelo de la temporada del PSG ante el Metz, minutos antes de iniciar el partido, que terminó en victoria parisina 5-0 con hat-trick de Kylian, el francés saltó a la grama del Parque de los Príncipes junto a Al-Khelaïfi para anunciar su renovación con el PSG por tres años más.

El domingo, publicó un comunicado oficial en que explicaba parte de sus motivos para continuar y agradeció el interés mostrado por el Real Madrid, club con el que había llegado a un acuerdo, pero no firmó nada. Estos eran los antecedentes previos a la conferencia de este lunes.

La decisión de Mbappé se dio la pasada semana…

“Tomé la decisión la semana pasada y no se la dije a mis compañeros. Después llamé a Florentino Pérez. Tengo un gran respeto por ellos. Hicieron todo por facilitar mi llegada al club y les agradezco. Tenía el deber de decírselo personalmente. Llegamos a un acuerdo para terminar los detalles del contrato”, dijo el francés.

El cambio de decisión…

“Hace un año no pensaba estar aquí. Yo estaba convencido que era la mejor decisión en aquel momento. El año ha pasado y ahora todo es diferente, el contexto es diferente. La decisión es por términos deportivos y personales. Ahora firmé un nuevo contrato. Es una decisión personal. No miro en el futuro, ahora solo me centro en mi nuevo contrato. Lo que pasará en el futuro no lo sé. No sé dónde estaré en tres años”, agregó.

“En mi país he crecido y siempre he vivido aquí, creo que abandonarlo ahora mismo no era lo mejor. Hay un aspecto sentimental. Además el proyecto deportivo ha cambiado también, esto me hizo querer seguir en el club y creo que mi historia todavía no está acabada”, expresó Mbappé.

Mbappé se concentrará solo en jugar…

“Sigo siendo un jugador de fútbol, dentro de un colectivo, y no iré más allá de esta función, no iré más allá de mi función de jugador”, comentó.

