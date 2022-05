Kevin de Bruyne es nombrado como el jugador del año en la Premier League

Kevin De Bruyne se impuso en una lista en la que se encontraban nombres como Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah y Son Heung-min.

Kevin de Bruyne, centrocampista belga del Manchester City, fue elegido este sábado como el jugador del año de la Premier League según los aficionados y también su compañero de equipo, Phil Foden, recibió el Trofeo al Jugador Joven por segundo año consecutivo.

