VIDEO. Patrick Vieira derribó de una patada a un aficionado del Everton que lo provocaba

El exjugador francés y actual entrenador del Crystal Palace será investigado por la Federación Inglesa de Fútbol en conjunto con la policía de Merseyside para aclarar los hechos.

Patrick Vieira, entrenador del Crystal Palace, derribó el jueves por la noche de una patada a un aficionado del Everton que le había provocado, después de la invasión de campo que siguió a la victoria de los ‘Toffees’, que les asegura la permanencia en Premier League.

Varios vídeos difundidos en redes sociales muestran al exinternacional francés dirigirse hacia la salida del terreno de juego en medio del caos, y en medio de aficionados del Everton, que celebraban la victoria 3-2 después de llegar a ir perdiendo 2-0.

Provocado por un joven en pantalones cortos y sudadera, Vieira termina dándose la vuelta y le propina una patada en las piernas, que envía al joven al suelo, antes de que el entrenador fuese empujado por otros aficionados, que le acompañaron hacia la salida del campo.

El viernes, la policía británica anunció estar investigando el altercado.

“La policía de Merseyside (noroeste de Inglaterra) investiga sobre un altercado acontecido en Goodison Park en relación al partido Everton – Crystal Palace del jueves 19 de mayo”, anunció en un comunicado.

“Trabajamos con el Everton FC para reunir todas las imágenes de videovigilancia disponibles y hablamos con los testigos”, añadió, precisando no haber recibido “ninguna queja formal”, añadió el cuerpo policial.

Following last night's football match between Everton and Crystal Palace in which there were incidents inside Goodison Park and outside in the surrounding area we've issued a statement. To read it in full please visit our website here: https://t.co/3iLzx0HkSv pic.twitter.com/arZkXCEsXj

— Merseyside Police (@MerseyPolice) May 20, 2022