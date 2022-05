Para Guardiola es más difícil ganar la Premier que la Champions League

El técnico del Manchester City habló en rueda de prensa previa al duelo de este domingo en el que su equipo desea proclamarse campeón.

Publicidad

Este viernes, el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló en rueda de prensa previo a la última fecha de la Premier League, jornada en la que su equipo y el Liverpool decidirán al campeón de Inglaterra, aunque los de Mánchester dependen de sí mismos para hacerse con el título.

La última jornada de la Premier League se disputará este domingo a las 9:00 horas, el Manchester City recibirá en el Etihad Stadium al Aston Villa, mientas que el Liverpool jugará en Anfield ante los Wolves.

El Manchester City depende de sí mismo para quedar campeón, mientras que para que el Liverpool se proclame campeón, los “reds” necesitan ganar y que los “ciudadanos” pierdan o empaten, o empatar y que los “sky blues” caigan derrotados 0-7, resultado que parece improbable.

Las palabras de Guardiola

“Antes de ganar el primer título pensábamos que ése sería el momento más increíble de nuestras vidas. Pero luego al día siguiente sale el sol y la gente empieza a exigir más. Es satisfactorio, pero después de uno o dos días se olvida y tiene que ser así”, inició la conferencia Guardiola.

Sobre la Premier League agregó: “Es la más difícil. Son muchas semanas, muchos partidos, problemas con las lesiones, buenos y malos momentos… hay muchas situaciones distintas”.

“No digo que (la Champions League) no sea importante. Me encantaría estar en París (sede de la final de Champions) la semana que viene, pero es distinto ganar 38 partidos a ganar 6 o 7”, agregó Pep, quien no gana la “orejona” desde 2011.

Guardiola le da valor al título de Premier League: “El éxito es estar ahí luchando por el título durante los últimos años. El Liverpool fue imparable cuando nos ganaron y nosotros no lo hicimos lo suficientemente bien, pero el resto de años hemos estado ahí. Cuando luchas por la Premier League lo disfrutas en el vestuario”.

“Nuestras vidas son más felices cuando ganamos, y ganar hace que entrenemos mejor y haya un mejor ambiente”, concluyó.

(Visited 17 times, 17 visits today)

Publicidad