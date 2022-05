Mario Escobar: “Se sacrifican muchas cosas, pero ha valido la pena”

El árbitro guatemalteco estará presente en el Mundial de Catar 2022 y expresó su felicidad por recibir el nombramiento para esta justa mundialista.

Publicidad

El árbitro guatemalteco Mario Escobar Toca estará en Catar. El jueves se dio a conocer el listado de los árbitros que fueron nombrados por sus respectivas confederaciones para la justa mundialista.

Entre los nombre destacados está el de Mario Escobar, el árbitro guatemalteco será el único representante de nuestro país en el Mundial de Catar 2022.

Concacaf, nombró a 5 árbitros centrales para la Copa del Mundo, donde destaca el nombre del árbitro guatemalteco que estará presente en su primer mundial cómo árbitro principal.

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide. 6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history. 👉https://t.co/sw289IUDX9 pic.twitter.com/j5TFxePzdn — FIFA Media (@fifamedia) May 19, 2022

Mario Escobar expresa su felicidad por estar en Catar 2022

El guatemalteco Mario Escobar habló con las voces del Mejor Equipo en Emisoras Unidas, y expresó su felicidad por estar entre los 36 árbitros centrales que dirigirán en el Mundial de Catar 2022.

“Contento con la noticia que recibí ayer en la mañana, es un logro que estaba buscando desde hace varios años”, expresó Escobar.

“Aún tenemos que pasar algunas evaluaciones en junio en Paraguay, tenemos que recibir un seminario, esto se lo dedico a Dios, él sabe todo lo que se vive en esta carrera, muchas veces injusta, Dios me ha librado de muchos problemas, me ha protegido a mí y a mi familia, pero es un paso más en mi carrera”, agregó el árbitro guatemalteco.

Los 36 árbitros, 69 asistentes y 24 miembros del VAR confirmados para #Qatar2022 César Arturo Ramos Palazuelos va como central por México 🇲🇽 pic.twitter.com/rt7HTFgN8J — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) May 19, 2022

Mario Escobar, señaló que en la carrera del arbitraje se hacen muchos sacrificios, pero afirma que ha valido la pena todos los momentos que ha vivido en esta carrera. Escobar Toca debutó en 2010 en el arbitraje guatemalteco.

“Se sacrifican muchas cosas, pero han valido la pena, así es esta carrera, en noviembre no pude estar en la boda de mi hermano por estar en un seminario, pero así es esto, a lo largo de esta carrera y de esta vida se busca un balance, no todo es arbitraje, no todo es futbol. El sueño sigue intacto”, expresó el árbitro guatemalteco.

“Esta carrera me ha permitido conocer muchos lugares, muchas culturas, muchos amigos, esta carrera te da recompensas con todo los sacrificios que haces”, concluyó.

(Visited 9 times, 9 visits today)

Publicidad