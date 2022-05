El fallo de Messi ante un robot que se hizo viral en redes

El viaje del PSG a Catar durante esta semana dejó un enfrentamiento entre Lionel Messi y un robot ataja penales en el Museo Olímpico de Catar.

El viaje del PSG a Catar dejó una de las imágenes más virales de la semana con un tiro desde el punto penal de Lionel Messi ante un portero robot en el Museo Olímpico de Catar, el capitán de la albiceleste no pudo batir al tecnológico guardameta.

Este video del argentino se observó durante la gira que hizo el PSG en Catar durante esta semana. El viaje se dio previo al último duelo que tendrán los parisinos en el Parque de los Príncipes el próximo sábado y que parece que despejará las dudas sobre el próximo destino de Kylian Mbappé.

Lionel Messi verá este sábado a su amigo Ángel Di María despedirse del club parisino, ya que, como lo han anunciado ambas partes (jugador y club), el “fideo”, quien termina contrato, no continuará en el PSG la próxima campaña.

Di María disputó 294 partidos con el cuadro parisino y acumuló 91 goles y 111 asistencias en 7 años.

Le @PSG_inside tient à saluer 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐃𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club.

