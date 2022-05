ENTREVISTA. Hugo Sánchez: “Las remontadas… se llevan haciendo por años en el Real Madrid”

El "pentapichichi" habló en exclusiva para Publinews sobre su nuevo show "HUGO SÁNCHEZ PRESENTA" en la plataforma de streaming "Star+".

Publicidad

Este martes se estrenará en la plataforma de streaming “Star +” el show llamado “HUGO SÁNCHEZ PRESENTA”, proyecto que mostrará a la leyenda del fútbol mexicano Hugo Sánchez en una faceta fuera de las canchas, “Hugol” será el entrevistador y conversará con personalidades de diversos ámbitos.

El show del 5 veces “Pichichi” en España, pentacampeón de LaLiga, dos veces campeón de la Liga MX, entre otros trofeos, contará con 12 episodios, en los primeros tres capítulos sostendrá charlas únicas con los futbolistas mexicanos Andrés Guardado, Diego Lainez y Héctor Herrera y también con gente importante del Real Madrid como lo son Karim Benzema y Carlo Ancelotti.

Hugo Sánchez habló en exclusiva para Publinews sobre este nuevo proyecto, el cual revelará historias del pasado, revivirá momentos gloriosos y situaciones únicas que se quedarán en la retina de los espectadores por mucho tiempo.

¿Cómo se siente con el lanzamiento de “HUGO SÁNCHEZ PRESENTA”?

Es una experiencia nueva para mí, estaré con personalidades importantes en el mundo que nos ayudaron para hablar de temas muy diferentes. El show se tratará de estar dialogando con las diferentes personalidades en lugares en las que se sientan cómodos, no será una charla periodística con preguntas complicadas sino serán encuentros agradables y de buen rollo.

¿Qué detalles podrían llamar la atención del público?

Hay encuentros que son genuinos, por ejemplo, fue la primera vez que charlé con Karim Benzema, fue una plática de goleador a goleador. Me entró cierta melancolía, yo he estado mucho tiempo en el club en la posición en la que está.

Ha habido escenas y momentos viendo el partido de Guardado y Laínez con el Betis enfrentando al Atlético de Madrid, en los que me quedo pensando que mi posición era estar dentro de la cancha no como espectador, me entró la nostalgia.

¿Hubo alguna entrevista que llamara su atención?

Sí, han habido conversaciones que han sido muy interesantes, por ejemplo la de Carlo Ancelotti en la que por sus éxitos reciente anunció que podrá renovar con el Real Madrid y que seguramente al finalizar con los merengues se retire de la dirección técnica.

¿Cómo sería una dupla Hugo Sánchez y Karim Benzema en el terreno de juego?

Medio hablamos algo al respecto, cuando Cristiano hacía dupla con Benzema me hizo recordar la pareja atacante que hice con Emilio Butragueño, en mi etapa el “buitre” era un jugador talentoso como Karim y yo hacía las del portugués metiendo los goles.

Hablando de Benzema, se me hizo curioso cuando le pegunté que ahora que no está Cristiano, ¿cómo ha hecho para mantener el nivel?, parece que se incomodó un poquito, y su respuesta fue que su nivel siempre ha estado bien. Lo vi muy seguro y contundente en sus comentarios, sabe que está en su mejor momento y yo siento que si sigue así nadie le podrá quitar el Balón de Oro de este año.

¿Qué hace al Real Madrid un club diferente?

Para jugar en el Real Madrid tienes que ser de los mejores jugadores del mundo, ellos te estudian para ver si encajas dentro de la mentalidad que tienen. Si lo pueden ver, las remontadas se hacen cada vez más seguidas, eso ya se lleva haciendo muchos años en el Real Madrid. Hay periodistas que dicen que esto es suerte, pero yo digo que la suerte se da una vez, pero cuando esto sucede a menudo es porque es una filosofía de vida, una mentalidad ganadora.

Hugo Sánchez invita a los Guatemaltecos a ver “HUGO SÁNCHEZ PRESENTA”…

A todos los amigos de Guatemala los invito a observar mi show “HUGO SÁNCHEZ PRESENTA” en el que tengo invitados especiales de todo el mundo, espero que les gusten los primeros tres episodios ya disponibles y así se queden interesados para el próximo paquete de capítulos. Estoy seguro que les agradará.

Entrevista en video:

(Visited 21 times, 21 visits today)

Publicidad