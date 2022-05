VIDEO. Las palabras de Neto Bran al conseguir el ascenso a Liga Mayor con Mixco

"Ahora nos toca pensar en ganar el campeonato y levantar esa copa tan hermosa que la Primera División ha mandado a hacer", expresó Neto Bran, alcalde de Mixco.

El alcalde y presidente del Deportivo Mixco, Neto Bran, se mostró feliz por el regreso de los “chicharroneros” a la Liga Mayor y el pase a la final del Torneo Clausura 2022 “Marcos Menaldo” de la Primera División.

Mixco, en un partido de disputado hasta el final, venció al Deportivo Marquense 5-4 en la tanda de penales en su duelo de vuelta de las semifinales de la Primera División. Los “chicharroneros” tomaron su revancha luego de que Marquense, en penales, los derrotara en la final y se quedara con el título.

Bran dijo tener la mira puesta de conseguir el nuevo trofeo de la Primera División, además se mostró autocrítico por su primera gestión en Liga Mayor con Mixco y expresó su idea de mantener a los “chichcarroneros” muchos años en la élite del fútbol nacional.

Misión alzar el nuevo trofeo y recado para la Liga Mayor…

Ahora nos toca pensar en ganar el campeonato y levantar esa copa tan hermosa que la primera división ha mandado a hacer, un ejemplo que se le está dando a la Liga Mayor de no reglar esos trofeos de 200 quetzales y hacer algo bonito. Luego ya nos concentraremos en el equipo que juegue en Liga Nacional.

¿Habrá revolución en la plantilla de Liga Nacional?

La mayoría de jugadores saben que continuarán porque son jugadores de Liga Mayor, solamente vendrán un par de refuerzos para consolidar el equipo que nos tenga por muchos años en la máxima división del fútbol nacional.

Neto hace autocrítica a su gestión…

Los errores que cometí fue que llené todas las casillas, al intentar reforzar el equipo, yo ya no tenía como registrar jugadores. Segundo, no sabía como usar el transfer de FIFA, me costó demasiado, traje jugadores y no los pude inscribir por no saber hacer el transfer de FIFA.

Estos fueron algunos de los errores que cometí, pero yo considero que de no haber parado el campeonato, hubiera podido salvar la categoría.

La nueva táctica para conformar la plantilla en el próximo campeonato…

Yo quería conformar un equipo nacional, pero la verdad es que los mejores guatemaltecos están en diferentes equipos, por lo que, ahora mi táctica será apostar por el talento joven y mis extranjeros, pero vengo cultivando jugadores de la cantera.

“Estamos para quedarnos (en Liga Mayor)”

Nos descendieron cuando FIFA había dicho que no hubieran descensos (la Liga se detuvo por el Covid) y hoy dos años después estamos regresando, pero ahora sí para quedarnos.

