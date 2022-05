Giorgio Chiellini y Paulo Dybala vivieron momentos muy emotivos en su último partido con la Juventus. El argentino no pudo evitar las lágrimas.

Con un empate 2-2 Giorgio Chiellini y Paulo Dybala se despidieron este lunes de la afición “biaconeri”, en un partido en el que la Lazio aseguró un lugar en la Europa League.

Con un tanto del serbio Sergej Milinkovic-Savic en el minuto 90+6, la Lazio (5º) se aseguró acabar 5º o 6º en la clasificación, sinónimo de jugar la Europa League la próxima temporada.

La otra plaza por disputar la segunda competición europea de clubes y un boleto para la Conference League se la disputarán en la última jornada la Roma (6º con 60 puntos), la Fiorentina (7º) y la Atalanta (8º), ambos a un punto de los romanos.

Paulo Dybala was moved to tears after playing his last match at the Allianz Stadium 💔 pic.twitter.com/orheJPClvQ

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 16, 2022