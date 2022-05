Willy Olivera se mostró inconforme con el partido de vuelta ante Santa Lucía

"No hay que quitarle mérito al rival, pero fuimos nosotros quienes dejamos de hacer algunas cosas", indicó Willy Olivera.

Comunicaciones y Santa Lucía tuvieron una disputada llave de vuelta de cuartos de final, partido que terminó 0-0 y le dio el pase a los cremas que llegaron con la ventaja de 3 goles, los de Willy Olivera fueron incomodados por el parado táctico de los “jaguares” y no pudieron mostrar su mejor cara en el partido.

Si bien Comunicaciones no perdió y con poco pudo hacer daño en el duelo de vuelta, se vio en muchas partes del encuentro dominado por Santa Lucía, aunque cabe aclarar que los cremas jugaban con la ventaja global de 3-0.

Willy Olivera habló al finalizar el encuentro para los micrófonos de “Tigo Sports” en el que habló sobre el pase a las semifinales, pero se mostró un tanto inconforme por el juego que dejaron sus jugadores en la gramilla del estadio Nacional. Además el técnico aquejó cansancio por la llave de ida, aunque dijo tener un plantel amplio para lucha por el título.

Willy aqueja el cansancio en su plantilla…

No hicimos un buen partido, estamos acostumbrados a manejar el juego, creo que el desgaste del otro día fue importante y nos afectó un poco.

Hay que valorar que hicieron un buen partido, pero creo que nosotros dejamos de hacer algunas cosas que les dio el domino a ellos, nos afectó un poco el desgaste del miércoles, tenemos 14 partidos más que el resto y debemos de aprender a manejar esto.

¿Qué hizo mal Comunicaciones en el duelo de vuelta?

Creo que no hay que demeritarles, hicieron un buen juego, nos complicaron un poco, pero más allá de eso, fuimos nosotros quienes dejamos de hacer algunas cosas, no tuvimos una solidez defensiva y eso nos generó algunas dudas porque no estuvimos precisos con el balón.

¿Qué rival prefiere en semifinales?

Creo que a esta altura escoger rival no vale tanto, lo que si dé repente no convendría es hacer un viaje largo. El que venga verá una mejor cara nuestra y sabemos de lo importante que es el primer partido.

¿Qué opina de los silbidos que recibieron de su afición?

La gente tiene derecho a silbar, a veces es un poco injusto, creo que hicimos un gran partido el pasado miércoles, así como hay quienes silban hay quienes nos apoyaron mucho, a ellos les merecemos todo el derecho y sabemos que Comunicaciones debe luchar por el campeonato.

¿Está Comunicaciones para ser campeón?

Me parece que sí, tenemos un gran plantel y estamos para pelear el campeonato.

