El puesto a la final y el primer ascenso de la Primera División se conocerán este domingo

Las llaves de vuelta entre Mixco vs. Marquense y Xinabajul vs. San Pedro definirán a los primeros finalistas, ambos encuentros llegan empatados.

Este domingo se definirán a los finalistas y al primer ascendido a Liga Mayor de la Primera División, Marquense, Mixco, San Pedro y Xinabajul son los cuatro equipos que quedan con vida en el Clausura 2022 “Marcos Menaldo”.

Ambos duelos, Mixco vs. Marquense y Xinabajul-Huehe vs. San Pedro, se jugarán a las 18:00 horas, por lo que, los semifinalistas, a no ser que un juego se vaya al alargue, se podría conocer a la misma hora.

Mixco vs. Marquense

Marquense no pudo hacer valer su localía el pasado sábado en el Marquesa de la Ensenada con el empate 2-2 y se jugará el pase ante Mixco, esta vez en un terreno diferente para los “leones”, ya que, el campo es de césped artificial. Los de San Marcos entrenaron en los pasados días en la cancha de San Pedro, de grama artificial, para intentar acoplarse al terreno de juego. Mientras que los “chicharroneros” buscarán hacer pesar su localía.

Se viene la semifinal de vuelta entre mixqueños y marquenses (2-2). pic.twitter.com/mTvynhQzwW — Futbol de Primera División (@DivisionLiga) May 15, 2022

Este partido no solo definirá a uno de los dos finalistas sino que también está en juego el primer ascenso directo a Liga Nacional, ya que, al ser los dos finalistas del Apertura 2021, quien logre clasificar de nuevo logra el ascenso directo. El perdedor tendrá que esperar al otro finalista y jugar un repechaje por el puesto en la máxima división nacional.

A ambos equipos solo les sirve ganar para asegurarse con tranquilidad el pase a la siguiente etapa, aunque en este duelo los mixqueños tendrán la ventaja de jugar como locales.

Xinabajul vs. San Pedro

Al igual que en la otra semifinal, este duelo también pone en juego dos cosas, el pase a la final y un medio boleto para el repechaje por el ascenso a Liga Mayor.

En la ida ningún equipo logró hacerse daño, por lo que llegan al estadio Los Cuchumatanes con la serie empatada 0-0 y ahora los huehuetecos tendrán el apoyo de su público.

Mañana a las 18 horas, se jugará la semifinal de vuelta entre Xinabajul y San Pedro. 📸@artegt pic.twitter.com/tGdWLWVey7 — Futbol de Primera División (@DivisionLiga) May 14, 2022

