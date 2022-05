¡Campeones de la FA Cup! El Liverpool celebra su segundo título de la temporada

Jürgen Klopp hace historia al conquistar al menos una vez todos los trofeo que ha disputado con el Liverpool, equipo que aún siguen con vida en Premier y Champions.

Este sábado el Liverpool levantó su segundo título de la temporada luego de ganar la FA Cup en penales (6-5) ante el Chelsea, el duelo en Wembley terminó 0-0 en los noventa minutos y también en la prórroga.

La tanda terminó 6-5, con Kostas Tsimikas anotando el gol de la victoria ‘Red’ después de que el brasileño Alisson Becker atajara el disparo de Mason Mount.

THEY'VE DONE IT 🤩@LFC are #EmiratesFACup champions in our 150th anniversary season!#EmiratesFACup pic.twitter.com/yR2Pwrr4RJ

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 14, 2022