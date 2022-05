Donnarumma es el elegido para ser el guardameta titular con el PSG

Según reportaron medios franceses, las rotaciones entre Donnarumma y Keylor Navas se acabaron, por lo que la insitución parisina le buscaría una salida al guardameta costarricense.

Según informaron los reconocidos medios franceses L’Équipe y RMC Sport, Gianluigi Donnarumma será el portero titular del PSG la próxima temporada. Ya no habrá alternancias con Keylor Navas. Los parisinos le están buscando una salida al guardameta costarricense.

Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma han venido alternando desde que llegó el joven portero italiano, pero ahora se tomó la decisión que uno de ellos se quedará en el equipo y otro tendrá que abandonar.

Donnarumma confirms to AFP: "I want to stay here at Paris Saint-Germain. It wasn't an easy season, I played half the games and couldn't give my best". 🇮🇹 #PSG

"Competition with Keylor Navas again next year? No, it won't be like that. The club will make choices", he added. pic.twitter.com/xSPr5IV7nZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2022