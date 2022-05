Medios alemanes aseguran que Lewandowski presionaría por su salida del Bayern

Lewandowski, cuyo contrato finaliza en junio de 2023, ha rechazado una renovación, abriendo la vía a una salida del Bayern de Múnich este verano, según aseguraron varios medios alemanes.

Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza en junio de 2023, ha rechazado una renovación, abriendo la vía a una salida del Bayern de Múnich este verano, según aseguraron el viernes medios alemanes.

“La máquina goleadora Robert Lewandowski abandonará el club como tarde el verano (boreal) 2023”, asegura el diario Sport Bild: “Estas últimas semanas, el mejor jugador de la FIFA en 2021 anunció a sus jefes del Bayern que no renovaría su contrato, todavía válido un año”.

La web Sport1, citando sus propias fuentes, confirma esta información.

Robert Lewandowski knows that Barcelona are prepared to offer him a three year deal. Barça won’t give up on this negotiation, it’s still long one… 🔴⤵️ #FCBayern https://t.co/p4JuvojNaO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2022