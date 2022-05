Manchester City inauguró una estatua en homenaje al ‘Kun’ Agüero

La obra representa el icónico gol del delantero ante Queens Park Rangers en tiempo de descuento para darle el título de Premier League al conjunto inglés en la temporada 2011/12.

Publicidad

Manchester City inauguró la estatua de Sergio Agüero a diez años del histórico gol del delantero en el minuto 93:20 frente al Queens Park Rangers, que le dio la primera Premier League de la historia al conjunto ciudadano y cortó una sequía desde la temporada 1967/1968 sin conseguir la liga inglesa.

“La estatua permanente de Agüero celebra su extraordinaria contribución al éxito del club y, en particular, su papel fundamental en lo que fue posiblemente uno de los mejores momentos de la historia del deporte, por el que será recordado eternamente por los aficionados del Manchester City de todo el mundo”, expresó el club en un comunicado.

We are delighted to unveil a permanent statue of Club legend @aguerosergiokun at the Etihad Stadium on the tenth anniversary of 93:20! 💙#ManCity pic.twitter.com/NUoyPyAMBm — Manchester City (@ManCity) May 13, 2022

Detalles de la estatua

Esta estatua se encuentra en las inmediaciones del Etihad Stadium y se una a la de otras figuras de la institución, como las del belga Vincent Kompany y el español David Silva.

La obra la llevó adelante el escultor Andy Scott con miles de piezas soldadas de acero galvanizado. Durante el video, el Kun demostró toda su picardía al preguntarle al artista cuánto tiempo le llevó realizar la escultura. “Mi estatua tardó 9 meses, ¿la de Vincent y Silva 3 meses, no?”, esbozó, desatando la risa de todos los presentes.

The limited-edition 93:20 pre-match jersey, celebrating the 10-year anniversary of the 2011/12 title win, goes on sale at 8am Friday 13 May! 👕🤩 ⬇️ DON'T MISS OUT! ⬇️ — Manchester City (@ManCity) May 12, 2022

Vale recordar que este no fue el único reconocimiento que recibió el exfutbolista de la selección argentina en los últimos días. Además de ser nombrado por una prestigiosa revista inglesa como el mejor sudamericano que pasó por la Premier League, durante el precalentamiento al partido con el Newcastle, el actual plantel del City saltó al campo de juego con una camiseta alusiva a este título, en la que en su dorso aparecía el número 10 y el nombre “Agüeroooo”, recordando la mítica narración del gol ante el Queens Park Rangers que le dio el título a los ‘cityzens’.

(Visited 32 times, 32 visits today)

Publicidad