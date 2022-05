El viral parecido entre la estatua de Agüero y Toni Kroos

El mediocampista del Real Madrid reaccionó a su parecido con la estatua inaugurada en honor a Sergio Agüero este viernes.

Horas después de la inauguración de la estatua de Sergio Agüero en las afueras del Etihad Stadium, estadio del Manchester City, por el decimo aniversario de su gol al minuto 93:20 que significó la primera liga de los “citizens” en la era Premier League, Toni Kroos reacción al parecido que tiene con la escultura.

Los miles de comentarios en mención al alemán llegaron hasta el mediocampista que reaccionó a una publicación del reportero de la “BBC” Simon Stone, en la cual, el británico posteó una foto de la estatua titulando la imagen con la frase “Sergio está aquí”. Ante esto, Kroos respondió con la pregunta “Sure?”, que en español significa “‘¿Seguro?”. Esto ante el parecido que tiene con la estatua.

La respuesta de Kroos ya supera los 180 mil likes y tiene más de 23 mil comentarios, superando por más de 130 likes la publicación original del Manchester City. Entre los comentarios a la respuesta de Kroos se logran apreciar miles de memes sobre la escultura realizada.

Nice gesture by Man City to honour Toni Kroos for his part in knocking them out of the #UCL this season. pic.twitter.com/uTSAdrIqbY

— Troll Football (@TrollFootball) May 13, 2022