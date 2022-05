Presidente de la UEFA señala que el proyecto de la Superliga “está terminado”

"Pienso que este proyecto está terminado para siempre, o al menos por veinte años", afirmó Ceferin elogiando el nuevo formato de la Champions League que ahora contará con 36 equipos.

El efímero proyecto de Superliga, una competición privada que estuvo cerca de revolucionar el fútbol europeo el año pasado, “está terminado” por “al menos veinte años”, afirmó este miércoles Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA.

“Primero, no me gusta llamarla Superliga, porque es cualquier cosa menos una Superliga”, dijo el dirigente esloveno tras el 46º Congreso de su organización en Viena, un año después de una 45ª edición influenciada por el motín sorpresa de doce grandes clubes europeos.

“Pienso que este proyecto está terminado para siempre, o al menos por veinte años”, afirmó Ceferin en una rueda de prensa, cuando tres clubes –Juventus de Turín, Real Madrid y FC Barcelona– muestran todavía su deseo de que se lleve a cabo este torneo privado.

