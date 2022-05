Con la Super Liga de reojo la UEFA presenta el nuevo formato de la Champions

A partir de 2024 la UEFA Champions League implementará un nuevo formato, el cual, aumentará a 36 equipos y la primera fase será un minicampeonato.

La Champions como se conoce ahora cambiará su formato a partir de la temporada 2024-2025, la fase de grupos cambiará y la primera ronda será un minitorneo de ocho jornadas, además la cantidad de clubes pasará de 32 a 36 equipos según lo decidido por la UEFA este martes.

⚽ The #UEFAExCo has approved the final format and access list for UEFA club competitions from the 2024/25 season.

✅ No more access granted based on club coefficients.

✅ Eight matches instead of ten in the new league phase.

Full details: ⬇️#UCL #UEL #UECL

— UEFA (@UEFA) May 10, 2022