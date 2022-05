Desde Inglaterra reportan principio de acuerdo entre Haaland y Manchester City

Según información de "The Athletic", el fichaje de Erling Haaland por el Manchester City podría oficializarse esta semana.

Una información publicada por el periodista David Ornstein en el medio británico “The Athletic” indicó que es cuestión de tiempo para que se cierre el fichaje de Erling Haaland con el Manchester City, ya que, según lo dicho por Ornstein, se han pactado ya las cifras para el traspaso con el Dortmund y las condiciones económicas para el noruego.

“Salvo que suceda algún impedimento inesperado y de última hora. el anuncio oficial sobre su próximo destino está a punto de hacerse público”, expresó Ornstein.

Los movimientos de salida para Haaland se habían estacado debido a los problemas de salud que padecía Mino Raiola, agente recientemente fallecido. Además, el italiano pedía altas cifras para el fichaje del ariete.

El noruego, cuyo contrato finaliza en 2024, tiene una clausula de rescisión como fue confirmada por el director ejecutivo del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a finales de abril. Aunque el alemán no dio detalles, los medio europeos especulan que la salida de Haaland se podría pactar en 75 millones para el club.

A falta de un partido por disputar en la Bundesliga en la actual temporada, Haaland se podría despedir con 85 goles en 88 encuentros disputados con el Borussia Dortmund. En su carrera ya suma 151 goles entre clubes y selecciones.

La elección de Haaland por el City dejaría fuera de la carrera a clubes como FC Barcelona por problemas económicos, Real Madrid cuya misión parece ser Mbappé, Bayern o Manchester United.

Según información del periodista italiano Fabrizio Romano, el Borussia ya ha firmado al jugador que será el remplazo de Haaland, el alemán y actual jugador del RB Salzburg, Karim Adeyemi, llegará al club de Dortmund por 38 millones de euros.

Done deal set to be confirmed. Borussia Dortmund are preparing paperworks & contract to be signed for Karim Adeyemi – after verbal agreement reached months ago. 🟡⚫️ #BVB

RB Salzburg will receive fee around €38m. Adeyemi’s contract won’t include any release clause.

Here we go. pic.twitter.com/YWmMKpCMKG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2022