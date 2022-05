Guatemaltecos destacan en competencia panamericana de luchas con 3 preseas

Cristian Mejía, David Choc y Reiner Jiménez consiguieron 3 medallas para la delegación nacional en Acapulco, Mexico.

Guatemala destacó a nivel panamericano en luchas gracias a la participación de Cristian Mejía, David Choc y Reiner Jiménez, quienes se hicieron de tres medallas (2 de plata y 1 de bronce) en el torneo que se celebró en Acapulco, México.

Reiner Jiménez fue uno de lo atletas más destacados de la delegación nacional, en los 82 kg de lucha grecorromana logró hacerse de un puesto en la final dejando en el camino a Michael Nascimiento (Brasil) y a Daniel Gómez (México) en primera ronda, y dejó en la semifinal al colombiano Néstor Tafur, pero la gran final la perdió ante el mexicano y se quedó con la medalla de plata.

David Elías Choc logró escalar a la final del torneo y colgarse también con la presea de plata, esta vez en la categoría de 77 kilogramos de lucha grecorromana. En la ronda preliminar dejó en el camino al canadiense John Yeats, en cuartos de final a Daniel Pinargote (Ecuador) y al brasileño Joilson de Brito en semifinales, pero de nuevo a puso da la gloria cayó 7-2 ante el cubano Yosvanys Peña.

Para Choc este resultado también le trajo un premio importante, ya que, consiguió un boleto en la categoría de 77 kilogramos para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Brasil, Estados Unidos y México también consiguieron boleto en esta categoría.

Los 4 nuevos países clasificados a @santiago2023 de los dos últimos pesos del estilo grecorromano.

.

The 4 new countries qualified to Santiago 2023 in the last two weights in Greco-Roman.@PanamSports @wrestling #WrestleAcapulco pic.twitter.com/1PWPxR3vO9

— UWW Americas (@uwwamericas) May 6, 2022