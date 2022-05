Zidane posible sustituto de Pochettino en el PSG

Noël Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol señaló que "quizá Zidane se haga cargo del PSG", aunque no descartó que el exentrenador del Madrid pueda sustituir a Deschamps en el combinado galo.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graët, concedió una entrevista al periódico de su país L’Equipe en la que hizo un repaso al fútbol nacional y dio su punto de vista sobre los asuntos más candentes de la actualidad del futbol galo.

Y por tanto, uno de ellos fue el del futuro de Zinedine Zidane en los banquillos después de su ‘año sabático’ al terminar su segunda etapa en el Real Madrid. Así, en cuanto a la pregunta sobre si Zizou se unirá al PSG o se hará cargo de la selección nacional, Le Graët dejó algunas pistas.

¿Zidane llegará a la Selección de Francia?

Noël Le Graet, dio a conocer los motivos por los cuales Didier Deschamps no ha renovado su contrato con la selección francesa, además analizó quién podría ser el sustituto ideal en el combinado galo.

“Ambos estuvimos de acuerdo en no renovarle hasta después del Mundial… No está enfadado conmigo. Él me adora. Creo que nunca dirá nada malo de mí. Perdió un partido en la Eurocopa y para gran parte de Francia, tenía que haber sido despedido… Veremos al final del Mundial si quiere renovar. Pasaremos el tiempo conveniente en Guingamp para discutir”, afirmó.

¿Posible sustituto? “En primer lugar, hay que tener cuidado con lo que se dice. Zidane demostró en Madrid que tenía unas cualidades que apenas se imaginaban. En la mente de los franceses, podría ser un sucesor. Pero ese no es mi objetivo. Ya veremos. Si Didier y yo nos separamos, él será sin duda una de las opciones”.

“¿Me ves diciendo hoy: “Es Zidane quien va a sustituir a Deschamps? Ya veremos. Quizás Zidane se haga cargo del PSG. Para entrenar a la selección hay que estar libre. Pero hoy haremos todo lo posible para poner a Didier en las mejores condiciones para ganar este Mundial”, afirmó Le Graet.

