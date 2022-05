El Liverpool tropieza ante el Tottenham y da una chance dorada al City por el título de Premier

El empate ante el Tottenham coloca al Liverpool como líder momentáneo de la Premier League, pero una victoria de los de Guardiola el domingo cambiaría la situación.

En una jornada no muy fructifera para los clubes del “Big Six” de la Premier League, Liverpool y Tottenham cerraron los duelos sabatinos de la Premier League con un empate 1-1 que no favorece a ninguno de los dos clubes en sus distintas aspiraciones mientras se juega la jornada liguera número 36.

It ends in a draw at Anfield.#LIVTOT pic.twitter.com/IeIZj17wRg

— Liverpool FC (@LFC) May 7, 2022