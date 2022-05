VIDEO. La 10K nocturna de la Municipalidad de Guatemala vuelve a las calles

Durante dos años, la 10K nocturna se celebró virtualmente por las restricciones por la pandemia, en este 2022 la carrera volverá a las calles de la ciudad capital con el apoyo de Banco Industrial y la Municipalidad de Guatemala.

En conferencia de prensa ante medios de comunicación y marcas patrocinadoras se hizo el lanzamiento al público de la carrera nocturna 10K Banco Industrial de la Municipalidad de Guatemala, la décima edición de esta carrera se realizará el sábado 28 de mayo a las 7:00 pm.

Los 10K Banco Industrial de la Municipalidad de Guatemala es un evento de entretenimiento que está concebido como una oportunidad para animar a los participantes a iniciarse en la práctica del atletismo de una forma divertida y amena.

Este no es un evento de competición. Es un evento que permite a los atletas con más experiencia acompañar en el recorrido y animar a sus amigos que no han corrido en un evento masivo o bien que no se han iniciado en la práctica del atletismo. Por lo tanto, no habrán premios en efectivo en ninguna de las categorías Todos los participantes, oficialmente inscritos, que crucen la meta, recibirán una medalla conmemorativa.

Innovación en el recorrido

Para este año, la Municipalidad de Guatemala presentó una variación en el recorrido a diferencia de las ediciones anteriores de la competencia.

Como suele ser costumbre, la carrera arrancará en la Municipalidad de Guatemala, pero en esta décima edición los atletas pasarán por el Centro Histórico de la zona 1, recorrerán la Catedral Metropolitana, Palacio de Correos y el Palacio Nacional, pasarán por la sexta avenida hasta llegar a la zona 4 (ruta 6), pasarán por la Torre del Reformador para retornar en la Plazuela España buscando la Avenida Reforma, donde el recorrido continuará para salir por la sede de Banco Industrial en la zona 4 buscando la meta en la Municipalidad de Guatemala.

Cabe resaltar que para esta edición habrá participación de más de 5 mil competidores, justo el miércoles se anunció que el cupo estaba lleno, por lo que las calles de la Ciudad de Guatemala tendrán colorido el próximo 28 de mayo.

Diana Estrada, Subdirectora de Convivencia Social de la Municipalidad de Guatemala, indicó que a partir de este jueves hasta el próximo domingo 8 de mayo se habilitará una nueva inscripción para otros 5 mil participantes atendiendo la alta demanda para esta competición.

Diana Estrada, Subdirectora de Convivencia Social de la Municipalidad de Guatemala, indicó que a partir de este jueves hasta el domingo 8 de mayo se habilitará la inscripción para otros 5 mil participantes.

La última vez que esta competición se realizó de forma presencial fue en mayo de 2019. En 2020 y 2021 la carrera se realizó de forma virtual por las restricciones gubernamentales por la pandemia del Covid-19, después de dos años la 10K nocturna volverá a celebrarse en las calles de la Ciudad de Guatemala.

