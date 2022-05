Liverpool arrolla al Villarreal y es finalista de la Champions League

El Liverpool remontó un marcador adverso en la semifinal de vuelta y terminó ganando la serie por 5-2, ahora espera a su rival que saldrá del Real Madrid-Manchester City.

El Liverpool cumplió con su papel de favorito y se clasificó a la gran final de la Champions League tras arrollar al Villarreal en la serie de semifinales por 5-2 en el global, tras ganar por 2-3 el partido de vuelta en el estadio de La Cerámica.

Boulaye Dia abrió el marcador en el minuto 3’, y Francis Coquelin, antes del descanso (41’) anotó el segundo para nivelar la serie. Pero en la segunda mitad, el Liverpool remontó con anotaciones de Fabinho Tavares (62’), Luis Díaz (67’) y Sadio Mané (74’).

Ahora, el Liverpool queda a la espera de conocer a su rival en la gran final, que saldrá de la llave de entre el Real Madrid (3-4) y el Manchester City, que se resuelve este miércoles en el Santiago Bernabéu y que aventajan los “Citizens” por 4-3.

All of us are Robbo right now 🙌 pic.twitter.com/RjQirjuXaf

— Liverpool FC (@LFC) May 3, 2022