Histórico ganador vs. Aspirante: Madrid o City, un solo cupo para la final de París

El Real Madrid espera volver a contar con la "magia" del Bernabéu para avanzar, tarea que parece complicada ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Este miércoles se definirá al segundo finalista de la UEFA Champions League, Real Madrid y Manchester City tendrá un choque apasionante a las 13:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, recinto que buscará darle la “magia” a los locales.

⌛️ Just 90 minutes from Paris!

🤔 Which two will reach the final?#UCL pic.twitter.com/CzitrzyNRe

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2022