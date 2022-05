El Villarreal buscará dar una nueva sorpresa en Champions ante un favorito Liverpool

El Liverpool llega con dos goles de ventaja a La Cerámica y buscará no verse sorprendido ante un impredecible Villarreal.

Este martes se conocerá al primer finalista de la edición 21/22 de la Champions League en el duelo de semifinales vuelta entre Villarreal y Liverpool, la serie la lideran los ingleses, mientras que el “submarino amarillo” apunta a la remontada.

⌛️ Just 90 minutes from Paris!

🤔 Which two will reach the final?#UCL pic.twitter.com/CzitrzyNRe

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2022