El fútbol ruso seguirá al margen de todas las competiciones de UEFA

A través de un comunicado, la UEFA hizo público todas las competiciones y clasificatorios que se perderá el fútbol ruso a causa de la invasión a Ucrania.

Por medio de un comunicado oficial, la UEFA publicó las consecuencias que tendrá la suspensión del fútbol ruso en Europa, tanto clubes como selecciones nacionales se verá afectadas al quedarse al margen de clasificatorios y competiciones del viejo continente.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.

Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.

Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.

— UEFA (@UEFA) May 2, 2022