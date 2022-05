El AC Milan está a tres partidos de romper los once años de sequía en Serie A

Un gol sobre la hora le dio la victoria al Milan ante la Fiorentina y a falta de 3 jornadas siguen por delante del Inter.

Sufriendo hasta los últimos instantes del encuentro, el AC Milan derrotó por la mínima ante la Fiorentina (7ª) y se aseguró su liderato en la fecha 35 de la Serie A, a falta de tres partidos para concluir el campeonato, los entrenador por Pioli se acercan al título italiano.

We kept pushing and got our reward: forza Milan! ❤️‍🔥

Il gol si è fatto aspettare, ma alla fine è arrivato: grandi ragazzi! ❤️‍🔥#MilanFiorentina #SempreMilan @Acqua_Lete pic.twitter.com/rYSJghW2sJ

— AC Milan (@acmilan) May 1, 2022