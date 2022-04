Anfield vibrará al ritmo de un trepidante Liverpool vs. Villarreal en semis de Champions

El Villarreal buscará olvidar los fantasmas del penalti fallado por Juan Román Riquelme en las semifinales de 2006 y luchará ante uno de los favoritos, el Liverpool.

Este miércoles se disputará el segundo juego de la semifinales de ida de la Champions League, a las 13:00 horas el Liverpool recibirá en Anfield al Villarreal y ambos clubes buscarán dar el primer paso hacia la final del torneo más importante de clubes en Europa.

Semi-final time! 🍿

Who will win their first leg? 🤷‍♂️#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2022