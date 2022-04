¡Final adelantada! Manchester City y Real Madrid dan inicio a las semis de Champions

El Manchester City buscará dar un golpe definitivo en casa cuando reciba a un Real Madrid que llega con la moral por las nubes en Champions y con LaLiga prácticamente en el bolsillo.

Este martes regresa la Champions League con el inicio de las semifinales, el primer encuentro será una final adelantada entre Manchester City y Real Madrid (13:00 horas) en el Etihad Stadium, ambos llegan peleando por el título de sus respectivas ligas, pero los merengues parecen estar en una condición más favorable.

Semi-final time! 🍿

Who will win their first leg? 🤷‍♂️#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2022