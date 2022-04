Joaquín no deja nada a la imaginación y posa sin ropa junto a la Copa del Rey

A través de las cuentas del Real Betis en redes sociales se hizo pública una imagen en la que la su capitán posaba sin ropa al lado de la Copa del Rey, tal y como lo hizo en 2008.

48 horas después de conseguido el tercer título de la Copa del Rey en su historia, el Real Betis sigue de festejo en sus redes sociales, pero este lunes fueron tendencia luego de publicar una imagen de su capitán Joaquín Sanchez posando sin rompa junto al trofeo de Copa.

Con la frase “Buenos días” el Betis hizo pública la foto junto a los emojis de palmera, ojos y una carita sonriendo. Dentro de la imagen se ven las secuelas de la celebración bética en uno de los vestuarios de La Cartuja y los genitales de Joaquín están cubiertos por la mascota del Betis, “Parmerín”.

Esta no es la primera ocasión en la que lo hace, en 2008 ya se encontraba en internet una foto suya, luego de conseguir la Copa del Rey con el Valencia, en la que el futbolista español se encontraba en la misma condición, con todo al descubierto.

Por mucho, esta foto es la más viral del Real Betis, incluso esta foto de Joaquín supera en me gustas a la publicada cuando el cuadro sevillano posteó que conseguía su tercera Copa del Rey, post que en dos días acumula cerca de 30 mil likes, mientras que la foto del capitán bético ya supera los 40 mil.

Los comentarios en la publicación hacen recordar al momento que dejó Joaquín durante su paso por el Valencia, momento que no es olvidado por quienes vieron esa imagen.

He has done it again 😭😭😭 pic.twitter.com/LrFpS2pZBA

