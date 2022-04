Thomas Tuchel confirma que Antonio Rüdiger no seguirá en el Chelsea

"La situación es que él quiere dejar el club. Me informó esto en una conversación privada", indicó el entrenador de los 'blues'. El Real Madrid es el principal candidato para fichar al defensor alemán.

El Chelsea logró este domingo una victoria por 1-0 en los últimos minutos del partido en casa contra el West Ham durante la 34ª jornada de la Premier League, sin embargo, no todas fueron buenas noticias para los ‘blues’.

Y es que el técnico Thomas Tuchel confirmó en conferencia de prensa que el defensor alemán Antonio Rüdiger no renovará contrato con el Chelsea por lo que se irá libre a final de temporada.

“La situación es que él quiere dejar el club. Me informó de esto en una conversación privada. Lo dimos todo, yo y el club, pero no pudimos pelear más por las acciones. Sin las sanciones, al menos podríamos seguir luchando, pero nuestras manos están atadas. No lo tomamos como algo personal. Es su decisión”, fueron las palabras de Tuchel a Adam Newson, corresponsal del Chelsea. para Football London.

More from Thomas Tuchel: "Without the sanctions we would at least be able to carry on fighting, but out hands are tied. We don't take it personally. It is his decision." #CFC

Según informa el reconocido periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid es el club mejor posicionado para hacerse con los servicios del defensor Antonio Rüdiger.

“El Real Madrid está trabajando en ello. Las charlas ya están en curso”, informó el reconocido periodista experto en el mercado de fichajes.

Confirmed, Rüdiger will leave Chelsea as Tuchel announces: “He wants to leave the club. He informed me in a private talk. We gave everything but we could not fight anymore because of the actions”, told @AdamNewson. 🚨🔵 #CFC

Real Madrid are working on it. Talks in progress. ⏳ pic.twitter.com/qMjVzQqjtT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2022